​Рефери ФИФА Алияр Агаев будет наказан - ВИДЕО

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ "Алияр Агаев, допустивший ошибку на матче "Нефтчи"-"Габала" полуфинала кубка Азербайджана, будет наказан".

Об этом в заявлении Report сказал судья Комитета судей АФФА Хагани Мамедов.

Председатель комитета назвал ошибочным решение главного судьи Алияра Агаева в связи с эпизодом, произошедшим на 74 минуте матча: "До этого момента он хорошо управлял игрой. Однако, в этом эпизоде была ошибка судьи. На прошедшем в 1/4 финала Лиги чемпионов матче между "Атлетико" и "Барселоной" Никола Риццоли не предоставил гостям пенальти. Что же произошло? Что с ним сделали? Судья - человек и он может допустить ошибку. За эту ошибку он будет наказан. Алияр со вчерашнего дня не может прийти в себя. Хотел бы вновь отметить, что судья тоже человек и может ошибиться".

Отметим, что на 74-й минуте прошедшего 27 апреля матча между "Нефтчи" и "Габалой" вратарь "Нефтчи" Агиль Мамедов показал на штрафной площадке грубую игру против члена "Габалы" Алексея Гая. Главный судья матча Алияр Агаев расценил данный эпизод как симуляцию и показал второму желтую карточку. Матч завершился со счетом 1:1.