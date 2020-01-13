"Реал" завоевал Суперкубок Испании

В финальном матче Суперкубка Испании мадридский "Реал" в серии пенальти победил "Атлетико" и стал обладателем трофея.

Как передает Report, встреча состоялась в аравийском городе Джидда на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити". Обслуживал матч арбитр Хосе Санчес Мартинес. Ему ассистировали Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия.

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью со счетом 0:0. В серии пенальти "Королевский клуб" победил со счетом 4:1. Неудачно исполнили свои удары игроки "матрасников" Сауль Ньигес и Томас Парти.