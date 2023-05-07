"Реал" завоевал первый за девять лет Кубок Испании

Мадридский "Реал" обыграл "Осасуну" в финале Кубка Испании со счетом 2:1, вновь заработав трофей спустя девять лет.

Мадридский "Реал" обыграл "Осасуну" в финале Кубка Испании со счетом 2:1, вновь заработав трофей спустя девять лет.

Как передает Report , команды играли на стадионе "Олимпико де Севилья — Ла Картуха" в Севилье.

"Сливочные" сумели забить быстрый гол: на второй минуте матча в составе мадридцев отличился Родриго Гоэс, которому ассистировал Винисиус Жуниор. Этот мяч стал единственным в первой половине встречи.

На 58-й минуте матча полузащитник "Осасуны" Лукас Торро восстановил равенство в счёте. Однако уже через тринадцать минут вингер "сливочных" Родриго сумел оформить дубль. Матч так и закончился – победа "Реала" со счётом 2:1.

Таким образом, мадридский клуб завоевал свой первый Кубок Испании за последние девять лет. Примечательно, что в сезоне-2013/14 команда выигрывала трофей под руководством нынешнего тренера Карло Анчелотти.