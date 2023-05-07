О нас

"Реал" завоевал первый за девять лет Кубок Испании

"Реал" завоевал первый за девять лет Кубок Испании Мадридский "Реал" обыграл "Осасуну" в финале Кубка Испании со счетом 2:1, вновь заработав трофей спустя девять лет.
Футбол
7 мая 2023 г. 02:38
Реал завоевал первый за девять лет Кубок Испании

Мадридский "Реал" обыграл "Осасуну" в финале Кубка Испании со счетом 2:1, вновь заработав трофей спустя девять лет.

Как передает Report, команды играли на стадионе "Олимпико де Севилья — Ла Картуха" в Севилье.

"Сливочные" сумели забить быстрый гол: на второй минуте матча в составе мадридцев отличился Родриго Гоэс, которому ассистировал Винисиус Жуниор. Этот мяч стал единственным в первой половине встречи.

На 58-й минуте матча полузащитник "Осасуны" Лукас Торро восстановил равенство в счёте. Однако уже через тринадцать минут вингер "сливочных" Родриго сумел оформить дубль. Матч так и закончился – победа "Реала" со счётом 2:1.

Таким образом, мадридский клуб завоевал свой первый Кубок Испании за последние девять лет. Примечательно, что в сезоне-2013/14 команда выигрывала трофей под руководством нынешнего тренера Карло Анчелотти.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Real Madrid” İspaniya Kubokunun qalibi olub

Самое важное

Президент Азербайджана подписал указ о предоставлении персональной пенсии деятелям культуры
Президент Азербайджана подписал указ о предоставлении персональной пенсии деятелям культуры
6 мая 2023 г. 18:22
Заложен фундамент комплекса систем питьевого водоснабжения, канализации и отвода дождевых вод города Физули
Заложен фундамент комплекса систем питьевого водоснабжения, канализации и отвода дождевых вод города Физули
5 мая 2023 г. 23:46
Заложен фундамент внутренней улично-дорожной сети города Физули
ФотоЗаложен фундамент внутренней улично-дорожной сети города Физули
5 мая 2023 г. 23:16
Состоялось открытие Физулинской цифровой подстанции и Центра управления ОАО Азеришыг
ФотоСостоялось открытие Физулинской цифровой подстанции и Центра управления ОАО "Азеришыг"
5 мая 2023 г. 22:58
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной MİDA в Физулинском жилом комплексе
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной MİDA в Физулинском жилом комплексе
5 мая 2023 г. 21:03
Лейла Алиева приняла участие в экологических акциях, посвященных 100-летию великого лидера
ФотоЛейла Алиева приняла участие в экологических акциях, посвященных 100-летию великого лидера
5 мая 2023 г. 20:52
На первом этапе в селе Дедели Физулинского района будет построено 327 домов
На первом этапе в селе Дедели Физулинского района будет построено 327 домов
5 мая 2023 г. 20:43
Президент и первая леди были проинформированы о туристических проектах, которые будут реализованы в селе Туг
ФотоПрезидент и первая леди были проинформированы о туристических проектах, которые будут реализованы в селе Туг
5 мая 2023 г. 18:28
ВС Армении обстреляли трактор, выполнявший инженерные работы в Лачыне
ВС Армении обстреляли трактор, выполнявший инженерные работы в Лачыне
5 мая 2023 г. 16:38
 В Шуше пройдет международный музыкальный фестиваль Харыбюльбюль
 В Шуше пройдет международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль"
5 мая 2023 г. 10:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi