"Реал" заинтересовался игроком "Тоттенхэма"

Мадридский "Реал" проявляет интерес к нападающему "Тоттенхэм Хотспур" и сборной Англии Гарри Кейну.

Как передает Report, об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, основной трансферной целью "Реала" является форвард "Боруссии" Эрлинг Холанд. Однако, "Королевский клуб" не исключает вариант подписания контракта с Кейном.

Ранее сам Кейн сообщил, что не исключает вероятности ухода из лондонского клуба по окончании сезона.

Кейн является воспитанником "Тоттенхэма". За основную команду лондонцев форвард выступает с 2009 года. В нынешнем сезоне он забил 17 мячей и отдал 2 результативные передачи в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Контрактное соглашение Кейна со "шпорами" рассчитано до 30 июня 2024 года.