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    "Реал" вырвал победу в матче с "Бетисом", забив гол в концовке

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В матче 19-го тура чемпионата Испании «Бетис» принимал мадридский «Реал». 

    Как передает Report, встреча проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

    Счёт в матче открыли гости благодаря голу хорватского полузащитника Луки Модрича на 13-й минуте. Севильской команде удалось отыграться на 67-й минуте, когда полузащитник Серхио Каналес отличился после результативной передачи от аргентинского хавбека Джованни Ло Чельсо. Однако «Реал» всё-таки смог вырвать победу в этой встрече, забив на 88-й минуте. Точным ударом отметился Даниель Себальос.

    Таким образом, «Бетис» продлил серию без побед в чемпионате до трёх матчей (две ничьи, одно поражение).

    «Реал» (33 очка) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на 10 баллов. «Бетис» (26) находится на седьмой строчке.

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