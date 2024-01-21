"Реал" вырвал победу у "Альмерии" и вышел на первое место в Ла Лиге

Мадридский "Реал" обыграл "Альмерию" в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу.

Мадридский "Реал" обыграл "Альмерию" в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей отличились Джуд Беллингем (57-я минута, с пенальти), Винисиус Жуниор (67) и Даниэль Карвахаль (90+9). У гостей мячи забили Ларджи Рамазани (1) и Эдгар Гонсалес (43).

После этого успеха «Реал» поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу, набрав 51 очко за 20 проведённых матчей. "Сливочные" обошли "Жирону", у которой 49 очков за 20 игр. "Альмерия" же располагается на последней, 20-й позиции с шестью очками после 21 встречи.