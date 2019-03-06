"Реал" вылетел из Лиги чемпионов, разгромно проиграв "Аяксу", а "Тоттенхэм" обыграл "Боруссию"

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Аякс" разгромил "Реал" со счётом 4:1, выбив "Королевский клуб" из турнира.

Как передаёт Report со ссылкой на "Чемпионат", встреча состоялась в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Обслуживал матч Феликс Брих.

Счёт уже на седьмой минуте открыл Хаким Зиеш с передачи Душана Тадича. Вскоре преимущество голландского клуба увеличил Давид Нерес, ему ассистировал всё тот же Тадич.

В середине второго тайма Тадич после паса Донни ван де Бека довёл счёт до разгромного. Через несколько минут Марко Асенсио замкнул прострел Серхио Регилона, сократив разрыв в счёте. Впрочем, практически тут же четвёртый гол в ворота "Реала" провёл Лассе Шоне.

В первом матче "Аякс" уступил "Реалу" дома со счётом 1:2, поэтому по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал.

В другой встрече 1/8 финала дортмундская "Боруссия" принимала "Тоттенхэм Хотспур". Встреча состоялась на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде и завершилась со счётом 1:0 в пользу "шпор".

Автором единственного гола стал нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн, отправивший мяч в ворота дортмундской "Боруссии" с передачи полузащитника Муссы Сиссоко на 48-й минуте. Примечательно, что во время матча судья не показал ни одной жёлтой карточки.

Напомним, первая встреча в Лондоне завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Маурисио Почеттино. Таким образом, "Тоттенхэм Хотспур" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а дортмундская "Боруссия" завершила выступление в турнире.