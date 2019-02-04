"Реал" впервые в сезоне одержал четыре победы подряд в чемпионате Испании по футболу

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ "Реал" одержал победу над "Алавесом" со счетом 3:0 в домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, забитыми мячами отметились Карим Бензема (30-я минута), Винисиус Жуниор (80) и Мариано Диас (90). Для "Реала" эта победа стала четвертой подряд в чемпионате Испании. В текущем сезоне победные серии команды не длились больше трех встреч.

В турнирной таблице "Реал" занимает третье место, набрав 42 очка, на 2 очка команда отстает от идущего вторым "Атлетико", на 8 очков - от лидирующей "Барселоны". "Алавес" с 32 очками идет седьмым.

В следующем туре "Реал" 9 февраля в гостях сыграет с "Атлетико", а 6 февраля в первом матче полуфинала Кубка Испании на выезде встретится с "Барселоной". "Алавес" 11 февраля примет "Леванте".

Результаты других матчей игрового дня:

"Вильярреал" - "Эспаньол" - 2:2;

"Бетис" - "Атлетико" - 1:0;

"Эйбар" - "Жирона" - 3:0.