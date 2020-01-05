"Реал" впервые с 2017 года не проигрывает в Ла Лиге в течение 10 матчей

Мадридский "Реал" впервые за более чем два сезона сумел выдать беспроигрышную серию из десяти матчей в чемпионате Испании.

Как передает Report, подопечные Зинедина Зидана уверенно обыграли "Хетафе" (3:0) и выиграли впервые за три матча.

Таким образом, "сливочные" не проигрывают в национальном чемпионате с середины октября. Последнее поражение "Реал" потерпел в матче с "Мальоркой" (0:1).

Сегодняшний успех позволил команде возглавить турнирную таблицу Примеры - в 19 матчах "Реал" набрал 40 очков. Каталонская "Барселона", идущая второй, имеет 39 очков при одной встрече в запасе.

Следующим соперником мадридского клуба станет "Севилья", располагающаяся в турнирной таблице на четвёртом месте. Команды сыграют 18 января на "Сантьягу Бернабеу".