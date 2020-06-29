Ла Лига: "Реал" вышел в лидеры

В матче 32-го тура испанской Ла Лиги "Эспаньол" уступил мадридскому "Реалу".

Как передает Report, встреча состоялась в Барселоне на стадионе "RCDE - Корнелья-Эль Прат" и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 45-й минуте встречи забил Каземиро с передачи Карима Бензема.

"Реал", набрав в 32 матчах 71 очко, вышел на первое место в турнирной таблице Примеры. "Барселона" (69) опустилась на вторую строчку. "Эспаньол" (24) остался на последнем, 20-м месте.

В следующем туре "Реал" проведет домашний матч с "Хетафе" (49), который занимает шестое место в таблице.