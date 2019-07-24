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Реал в товарищеском матче обыграл Арсенал в серии пенальти

​«Реал» в товарищеском матче обыграл «Арсенал» в серии пенальти

В Мэриленде (США) на стадионе «Федэкс Филд» состоялся матч Международного кубка чемпионов «Реал» - «Арсенал», который завершился победой мадридского клуба в серии пенальти.

Как передает Report, в основное время автором первого мяча стал форвард «Арсенала» Александр Ляказетт, который на 10-й минуте реализовал пенальти. Спустя 14 минут Пьер-Эмерик Обамеянг удвоил преимущество лондонского клуба. В начале второго тайма «Реал» сравнял счёт. Точными ударами отметились Гарет Бэйл и Марко Асенсио.

По регламенту турнира дополнительное время не предусмотрено, поэтому команды перешли к серии пенальти, в которой игроки «Реала» реализовали три удара из четырёх, а футболисты «Арсенала» промахнулись трижды, совершив на один удар больше.

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