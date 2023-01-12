"Реал" в серии пенальти обыграл "Валенсию" и вышел в финал Суперкубка Испании

На стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Саудовской Аравии прошел матч полуфинала Суперкубка Испании.

На стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити" в Саудовской Аравии прошел матч полуфинала Суперкубка Испании.

Как передает Report, играли мадридский "Реал" и "Валенсия". Финальный свисток Алехандро Хосе Эрнандеса не выявил победителя - 1:1. Команды не забили в дополнительное время, поэтому лучшая определялась в серии пенальти. Точнее оказались футболисты "Реала".

Счет в поединке был открыт на 39-й минуте: форвард мадридцев Карим Бензема реализовал пенальти, не оставив шансов Георгию Мамардашвили. В начале второго тайма "Валенсия" сравняла: с передачи Тони Лато отличился Самуэл Лино.

Футболисты мадридского "Реала" реализовали все пять ударов в серии послематчевых пенальти.

В финале турнира они сыграют с победителем пары "Барселона" - "Бетис".