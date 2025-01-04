"Реал" в меньшинстве обыграл "Валенсию" и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги

Реал" со счетом 1:2 одержал выездную победу над "Валенсией" в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу.

Мадридский "Реал" со счетом 1:2 одержал выездную победу над "Валенсией" в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу (Ла Лига).

Как передает Report , встреча прошла на стадионе "Месталья".

У "Валенсии" гол забил Уго Дуро (27-я минута). В составе "Реала" отличились Лука Модрич (85) и Джуд Беллингем (90+6). На 55-й минуте Беллингем не сумел реализовать пенальти, спустя 4 минуты из-за офсайда был отменен забитый мяч форварда мадридской команды Килиана Мбаппе. На 77-й минуте бразильский нападающий "Реала" Винисиус был удален с поля за толчок голкипера "Валенсии" Столе Димитриевски.

Модрич вышел на поле за 5 минут до забитого гола. Хорватский полузащитник стал самым возрастным автором гола в составе "Реала" в возрасте 39 лет и 116 дней. Прежнее достижение принадлежало венгерскому нападающему Ференцу Пушкашу. Он установил его в 1966 году в 39 лет и 15 дней.

Изначально этот матч должен был пройти 2 ноября, однако он был перенесен на более поздний срок из-за наводнения в автономном обществе Валенсия. Перед началом завершившейся встречи хозяева поблагодари "Реал" за помощь региону в связи с природными разрушениями, подарив мадридскому клубу памятное фото "Местальи". Руководство "Реала" направило на помощь жертвам стихии €1 млн.