"Реал" в гостях проиграл "Валенсии" - ВИДЕО

23 февраля, 2017 00:41

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ «Валенсия» на своем поле провела матч с «Реалом» в рамках 16-го тура чемпионата Испании. Как передает Report, «летучие мыши» смогли добиться победы. «Валенсия» уже на 4-й минуте открыла счет после точного удара Симоне Дзадзы. Пять минут спустя Фабиан Орельяна упрочил преимущество хозяев. «Реал» смог лишь сократить отставание – отличился Криштиану Роналду. Испания - Примера. 16-й тур «Валенсия» - «Реал» - 2:1 (2:1) Голы: Дзадза, 4, Орельяна, 9 – Роналду, 41

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