 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Реал" в гостях проиграл "Валенсии" - ВИДЕО

    «Реал» не смог увеличить отрыв от «Барселоны»

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ «Валенсия» на своем поле провела матч с «Реалом» в рамках 16-го тура чемпионата Испании.

    Как передает Report, «летучие мыши» смогли добиться победы.

    «Валенсия» уже на 4-й минуте открыла счет после точного удара Симоне Дзадзы. Пять минут спустя Фабиан Орельяна упрочил преимущество хозяев. «Реал» смог лишь сократить отставание – отличился Криштиану Роналду.

    Испания - Примера. 16-й тур

    «Валенсия» - «Реал» - 2:1 (2:1)

    Голы: Дзадза, 4, Орельяна, 9 – Роналду, 41

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость так же доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi