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"Реал" в 35-й раз стал чемпионом Испании по футболу

"Реал" в 35-й раз стал чемпионом Испании по футболу "Реал" в 35-й раз стал чемпионом Испании по футболу.
Футбол
30 апреля 2022 г. 20:12
Реал в 35-й раз стал чемпионом Испании по футболу

"Реал" со счетом 4:0 обыграл "Эспаньол" в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно стал победителем турнира.

Как передает Report, встреча прошла в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Забитыми мячами отметились Родриго (33-я и 43-я минуты), Марко Асенсио (55) и Карим Бензема (81).

"Реал" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 81 очко в 34 матчах. "Барселона", идущая третьей с 63 очками после 33 игр, потеряла математические шансы побороться за победу в национальном первенстве за пять матчей до его завершения. У занимающей второе место "Севильи" 64 балла после 34 встреч, команда также потеряла шансы догнать "Реал".

"Реал" является самой титулованной командой Испании, клуб в 35-й раз стал победителем национального первенства. "Барселона" занимает второе место по этому показателю, на счету команды 26 чемпионских титулов. Тройку лучших замыкает мадридский "Атлетико", который 11 раз становился чемпионом страны.

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