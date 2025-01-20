"Реал" в 150-й раз победил в Ла Лиге под руководством Карло Анчелотти

Мадридский "Реал" в 150-й раз победил в Ла Лиге под руководством Карло Анчелотти.

Мадридский "Реал" в 150-й раз победил в Ла Лиге под руководством Карло Анчелотти.

Как сообщает Report со ссылкой на Opta, "cливочные" достигли юбилейного показателя в воскресенье, одолев в родных стенах "Лас-Пальмас" со счетом 4:1.

Анчелотти стал 22-м тренером, которому покорилась отметка в 150 выигранных поединков чемпионата Испании. Кроме того, итальянец - второй в истории наставник, победивший в Ла Лиге 150 раз с "Реалом", после Мигеля Муньоса (257).

В общей сложности Карло Анчелотти провел во главе мадридского гранда 210 игр в чемпионате. В 34 случаях была зафиксирована ничья, еще 26 раз побеждали соперники. Суммарная разница голов - 511:189.