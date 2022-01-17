"Реал" в 12-й раз выиграл Суперкубок Испании

Мадридский "Реал" со счетом 2:0 обыграл "Атлетик" из Бильбао и финальном матче Суперкубка Испании по футболу.

Мадридский "Реал" со счетом 2:0 обыграл "Атлетик" из Бильбао и финальном матче Суперкубка Испании по футболу.

Как передает Report, турнир прошел в Саудовской Аравии.

В составе победителей голами отметились Лука Модрич (38-я минута) и Карим Бензема (52, с пенальти). На 89-й минуте встречи защитник "Реала" Эдер Милитао получил красную карточку за игру рукой в своей штрафной площади, полузащитник "Атлетика" Рауль Гарсия не смог реализовать пенальти.

"Реал" в 12-й раз стал обладателем трофея (1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2019/20, 2022). Также в активе клуба 34 победы в чемпионате Испании и 19 - в кубке страны. "Барселона" выигрывала Суперкубок Испании 13 раз, что является рекордным показателем. "Атлетик" стал обладателем трофея в 2021 году.

Турнир начался со стадии полуфинала, где "Реал" переиграл "Барселону" (3:2, в дополнительное время), а "Атлетик" был сильнее мадридского "Атлетико" (2:1).

Суперкубок проводится с 1982 года, в нем принимали участие победители чемпионата и кубка страны. С сезона-2019/20 Суперкубок Испании проходит в формате мини-турнира из четырех команд, к участию в котором также допускаются финалист кубка страны и команда, ставшая второй в национальном чемпионате.