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«Реал» устроил чемпионский парад в честь победы в Лиге чемпионов

«Реал» устроил чемпионский парад в честь победы в Лиге чемпионов 29 мая в Мадриде с почестями встретила игроков «Реала», ставших 14-кратными победителями Лиги чемпионов.
Футбол
30 мая 2022 г. 08:55
«Реал» устроил чемпионский парад в честь победы в Лиге чемпионов

29 мая в Мадриде с почестями встретила игроков «Реала», ставших 14-кратными победителями Лиги чемпионов.

Как передает Report, в финале «сливочные» с минимальным счетом одолели «Ливерпуль» - 1:0.

Подопечные Карло Анчелотти провезли трофей по центру Мадрида. Традиционно празднование титулов «сливочных» проходит на площади Сибелес.

Нападающий «Реала» Карим Бензема и защитник Марсело внесли трофей в здание кафедрального собора Мадрида Альмудена.

Напомним, что мадридский клуб впервые с 2018 года завоевал титул победителя Лиги чемпионов. «Реал» является рекордсменом по числу побед в самом престижном еврокубковом турнире — 14. За последние десять лет клуб пять раз выигрывал турнир, а также трижды подряд, чего никому не удавалось после изменения формата и переименования соревнования в Лигу чемпионов в сезоне 1992/93.

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