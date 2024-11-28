"Реал" установил антирекорд в Лиге чемпионов

"Реал" стал первым действующим победителем Лиги чемпионов, проигравшим три матча на групповом этапе после завоевания титула.

"Реал" стал первым действующим победителем Лиги чемпионов, проигравшим три матча на групповом этапе после завоевания титула.

Как передает Report , об этом сообщает специализирующаяся на спортивной статистике компания Opta на своей странице в социальной сети X.

В матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов "Реал" проиграл "Ливерпулю" со счетом 0:2. До этого мадридский клуб проиграл "Милану" и "Лиллю".

На данный момент "Реал" занимает 24-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив шесть очков. В оставшихся трех играх общего этапа турнира команде предстоит сыграть с "Аталантой", "Ред Булл Зальцбург" и "Брестом".