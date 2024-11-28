"Реал" установил антирекорд в Лиге чемпионов

"Реал" стал первым действующим победителем Лиги чемпионов, проигравшим три матча на групповом этапе после завоевания титула.
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В матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов "Реал" проиграл "Ливерпулю" со счетом 0:2. До этого мадридский клуб проиграл "Милану" и "Лиллю".
На данный момент "Реал" занимает 24-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив шесть очков. В оставшихся трех играх общего этапа турнира команде предстоит сыграть с "Аталантой", "Ред Булл Зальцбург" и "Брестом".