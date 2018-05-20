"Реал" упустил серебро в Вильярреале - ВИДЕО

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ «Реал» сыграл вничью с «Вильярреалом» в матче 38-го тура испанской Примеры.

Как сообщает Report, встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Эль-Мадригал» и завершилась со счётом 2:2.

В первом тайме Гарет Бэйл и Криштиану Роналду обеспечили мадридской команде комфортное преимущество в счёте, но во второй половине игры хозяева ушли от поражения благодаря голам Рохера Мартинеса и Самуэля Кастильехо.

«Реал» (76 очков) завершил чемпионат на третьем месте, «Вильярреал» (61) — на пятом.