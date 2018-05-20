 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Реал" упустил серебро в Вильярреале - ВИДЕО

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ «Реал» сыграл вничью с «Вильярреалом» в матче 38-го тура испанской Примеры. 

    Как сообщает Report, встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Эль-Мадригал» и завершилась со счётом 2:2.

    В первом тайме Гарет Бэйл и Криштиану Роналду обеспечили мадридской команде комфортное преимущество в счёте, но во второй половине игры хозяева ушли от поражения благодаря голам Рохера Мартинеса и Самуэля Кастильехо.

    «Реал» (76 очков) завершил чемпионат на третьем месте, «Вильярреал» (61) — на пятом.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi