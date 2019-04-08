​"Реал" U18 под руководством Рауля стал чемпионом Испании

Легендарный нападающий мадридского "Реала" Рауль Гонсалес привёл юношескую команду клуба (U18) к титулу чемпиона Испании.

"Невероятный сезон для несовершеннолетних! Очень рад быть частью этой великой команды чемпионов!" — написал Рауль в своём "инстаграме", прикрепив командную фотографию.

41-летний Рауль возглавил "Реал" U18 в марте, сменив на посту наставника Альваро Бенито, который был уволен за критику игры основного состава во втором матче полуфинала Кубка Испании с "Барселоной" (0:3).

"Поздравляю, ребята! Отличная работа!" — прокомментировал Бенито пост Рауля. "Это также и твоя победа, друг!" — ответил ему Рауль.

Напомним, Рауль выступал за "Реал" с 1994 по 2010 год. В составе "Королевского клуба" он шесть раз выигрывал чемпионат Испании, а также трижды стал победителем Лиги чемпионов.