"Реал" сыграет с "Пари Сен-Жермен" в матче футбольной Лиги чемпионов

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Очередные матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов будут сыграны сегодня в Мадриде и Порту. Победитель Лиги чемпионов двух последних лет "Реал" принимает французский "Пари Сен-Жермен", "Порту" сыграет с английским "Ливерпулем".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, противостояние "Реала" и ПСЖ, который возглавляет испанский специалист Унаи Эмери, считается главным событием первой стадии плей-офф. Отметим, что ранее мадридский клуб вновь не сумел занять первое место в своей группе и получил в соперники одного из фаворитов Лиги чемпионов.

Нынешний сезон для наставника команды Зинедина Зидана получается непростым, хотя "Реал" уже выиграл два титула - Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира. В чемпионате Испании королевский клуб на 17 очков отстает от "Барселоны", а из розыгрыша Кубка страны мадридцев выбил скромный "Леганес".