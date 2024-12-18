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"Реал" стал победителем Межконтинентального кубка по футболу

"Реал" стал победителем Межконтинентального кубка по футболу Футболисты испанского "Реала" обыграли со счетом 3:0 мексиканскую "Пачуку" в финальном матче Межконтинентального кубка.
Футбол
18 декабря 2024 г. 22:59
Реал стал победителем Межконтинентального кубка по футболу

Футболисты испанского "Реала" обыграли со счетом 3:0 мексиканскую "Пачуку" в финальном матче Межконтинентального кубка.

Как передает Report, встреча прошла в катарском Лусаиле.

Забитыми мячами у "Реала" отметились Килиан Мбаппе (37-я минута), Родриго (53) и Винисиус Жуниор (84 - с пенальти).

"Реал" квалифицировался в финал Межконтинентального кубка как победитель Лиги чемпионов. "Пачука" в 2024 году стала обладателем Кубка чемпионов Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) и начала выступление в Межконтинентальном кубке с четвертьфинала, где разгромила бразильский "Ботафого" со счетом 3:0. В полуфинале мексиканская команда обыграла "Аль-Ахли" из Египта (0:0, 6:5 по пенальти).

Межконтинентальный кубок не проводился с 2004 года. В турнире принимали участие семь команд. "Реал" стал рекордсменом по количеству побед в Межконтинентальном кубке, выиграв турнир в четвертый раз, испанская команда является первым обладателем этого трофея (1960 год). По три раза титул завоевывали уругвайские "Насьональ" и "Пеньяроль", итальянский "Милан" и аргентинская "Бока Хуниорс".

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Версия на азербайджанском языке "Real" Qitələrarası Kubokun sahibi olub

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