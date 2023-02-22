"Реал" стал первой командой, забившей в гостях "Ливерпулю" пять голов в еврокубках

Мадридский "Реал" стал первой командой в истории, которая забила пять голов "Ливерпулю" на стадионе "Энфилд" в еврокубковом матче.

Мадридский "Реал" стал первой командой в истории, которая забила пять голов "Ливерпулю" на стадионе "Энфилд" в еврокубковом матче.

Об этом Report сообщает со ссылкой на статистический портал Opta.

Форвард мадридцев Карим Бензема отличился на 67-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с английским клубом, сделав счет 5:2. При этом "Ливерпуль" раньше никогда не пропускал четыре гола.

Ответный матч между "Ливерпулем" и "Реалом" пройдет 15 марта на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

В финале ЛЧ прошлого сезона команда Карло Анчелотти выиграла у "Ливерпуля" (1:0). Единственный гол тогда забил нападающий сливочных Винисиус.