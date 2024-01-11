"Реал" стал первым финалистом Суперкубка Испании

"Реал" обыграл в мадридском дерби "Атлетико" в полуфинале Суперкубка Испании.

"Реал" обыграл в мадридском дерби "Атлетико" в полуфинале Суперкубка Испании.

Как сообщает Report , матч на стадионе "Аль-Авваль Парк" (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) завершился со счетом 5:3.

"Атлетико" сумел забить быстрый гол. На седьмой минуте ворота "Реала" поразил защитник "матрасников" Марио Эрмосо. Однако уже спустя 13 минут "сливочные" восстановили равенство усилиями Антонио Рюдигера.

На 30-й минуте сумел отличиться ещё один защитник "Реала" — Ферлан Менди. Но через семь минут "Атлетико" снова забил. Гол на свой счёт записал Антуан Гризманн.

Под занавес встречи, на 78-й минуте, Рюдигер срезал мяч в свои ворота, но уже через семь минут Даниэль Карвахаль сумел спасти свою команду. Основное время матча завершилось вничью (3:3).

На 116-й минуте форвард "Реала" Хоселу принёс своей команде важнейшую победу, забив решающий мяч. А ещё через шесть минут точку в матче поставил хавбек "сливочных" Браим Диас — 5:3.

"Реал" вышел в финал Суперкубка Испании и встретится с победителем матча "Барселона" — "Осасуна".