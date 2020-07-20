О нас
Report Georgia

Завершился самый длинный сезон в истории футбольной Испании

Завершился самый длинный сезон в истории футбольной Испании Завершился сезон-2019/2020 в чемпионате Испании.
Футбол
20 июля 2020 г. 05:49
Завершился самый длинный сезон в истории футбольной Испании

В чемпионате Испании по футболу завершился сезон-2019/2020.

Как передает Report, чемпионом Испании стал мадридский "Реал", набравший 87 очков. На 5 очков от него отстала "Барселона". По 70 набрали мадридский "Атлетико" и "Севилья", но "матрасники" заняли третье место за счет лучшей разницы мячей. Все эти четыре команды получили право участвовать в групповом этапе Лиги чемпионов.

В групповой этап Лиги Европы попал "Вильярреал" (60). "Реал Сосьедад" (56) получил путевку в квалификацию ЛЕ. "Гранада" (56) также сможет участвовать в квалификации Лиги Европы, если "Реал Сосьедад" обыграет "Атлетик" в финале Кубка Испании.

В следующем сезоне в Примере сыграют "Кадис" и "Уэска", а также команда, которая победит в плей-офф за выход в высший дивизион чемпионата Испании.

Отметим, что это был самый длинный сезон в истории футбольной Испании, с трехмесячной паузой - с середины марта до середины июня - вызванной пандемией коронавируса.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İspaniya çempionatının cari mövsümü yekunlaşdı

Новости партнеров

Другие новости из категории

Челси вышел в финал Кубка Англии
"Челси" вышел в финал Кубка Англии
20 июля 2020 г. 03:33
Месси установил исторический рекорд Ла Лиги
Месси установил исторический рекорд Ла Лиги
20 июля 2020 г. 01:44
В Суперлиге Турции определился победитель
В Суперлиге Турции определился победитель
20 июля 2020 г. 01:10
Примера: Барселона разгромила Алавес
Примера: "Барселона" разгромила "Алавес"
19 июля 2020 г. 22:04
Стали известны имена помощников Рашада Садыгова 
Стали известны имена помощников Рашада Садыгова 
19 июля 2020 г. 16:56
Зиря укрепилась еще несколькими футболистами
Фото"Зиря" укрепилась еще несколькими футболистами
19 июля 2020 г. 16:18
Кевин Медина: Постараюсь внести свой вклад в успехи Карабаха
Кевин Медина: Постараюсь внести свой вклад в успехи "Карабаха"
19 июля 2020 г. 15:41
Колумбийский новичок Карабаха приехал в Баку
Колумбийский новичок "Карабаха" приехал в Баку
19 июля 2020 г. 09:54
Милан разгромил Болонью в матче Cерии А
"Милан" разгромил "Болонью" в матче Cерии А
19 июля 2020 г. 07:52
Арсенал вышел в финал Кубка Англии по футболу
"Арсенал" вышел в финал Кубка Англии по футболу
19 июля 2020 г. 03:11

Последние новости

06:03
Теракт в Сирии, 5 погибших, 85 раненых Другие страны
05:49
Завершился самый длинный сезон в истории футбольной Испании Футбол
05:27
В Бразилии выявлено почти 2,1 млн. случаев COVID-19 Другие страны
04:37
К Марсу запустили первый зонд ОАЭ из Японии Другие страны
04:21
ФотоВ США предотвращена армянская провокация Нагорно-карабахский конфликт
03:33
"Челси" вышел в финал Кубка Англии Футбол
03:18
Стрельба в США, есть погибший и раненые Другие страны
02:22
ФотоВ Гёйгёле обнаружена ручная граната Происшествия
01:56
В мире за сутки COVID-19 заразились около 167 тыс. человек Другие страны
01:44
Месси установил исторический рекорд Ла Лиги Футбол
01:10
В Суперлиге Турции определился победитель Футбол
00:39
В Абшероне совершен наезд на пешехода Происшествия
00:14
Ужесточенный карантин сохранится в ряде городов и районов Азербайджана Внутренняя политика
00:10
Разрешается деятельность парикмахерских и салонов красоты Внутренняя политика
00:06
В Азербайджане вновь продлевается  особый карантинный режим Внутренняя политика
Вся новостная лента