Завершился самый длинный сезон в истории футбольной Испании

Завершился сезон-2019/2020 в чемпионате Испании.

В чемпионате Испании по футболу завершился сезон-2019/2020.

Как передает Report, чемпионом Испании стал мадридский "Реал", набравший 87 очков. На 5 очков от него отстала "Барселона". По 70 набрали мадридский "Атлетико" и "Севилья", но "матрасники" заняли третье место за счет лучшей разницы мячей. Все эти четыре команды получили право участвовать в групповом этапе Лиги чемпионов.

В групповой этап Лиги Европы попал "Вильярреал" (60). "Реал Сосьедад" (56) получил путевку в квалификацию ЛЕ. "Гранада" (56) также сможет участвовать в квалификации Лиги Европы, если "Реал Сосьедад" обыграет "Атлетик" в финале Кубка Испании.

В следующем сезоне в Примере сыграют "Кадис" и "Уэска", а также команда, которая победит в плей-офф за выход в высший дивизион чемпионата Испании.

Отметим, что это был самый длинный сезон в истории футбольной Испании, с трехмесячной паузой - с середины марта до середины июня - вызванной пандемией коронавируса.