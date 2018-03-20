"Реал Сосьедад" назначил нового главного тренера

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ «Реал Сосьедад» на официальном сайте сообщил, что до конца сезона команду будет тренировать наставник Иманол Альгвасил.

Как передает Report, 46-летний специалист всю тренерскую карьеру провёл в «Реале Сосьедад», сначала работая с молодёжной, а затем со второй командой клуба.

Накануне руководство «Реала Сосьедад» уволило с поста главного тренера Эусебио Сакристана. Клуб из Сан-Себастьяна после 29-го тура чемпионата Испании занимает 15-е место в турнирной таблице и опережает идущий на 18-й строчке «Лас-Пальмас» на 12 очков.