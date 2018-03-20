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    "Реал Сосьедад" назначил нового главного тренера

    До конца сезона команду будет тренировать наставник Иманол Альгвасил.

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ «Реал Сосьедад» на официальном сайте сообщил, что до конца сезона команду будет тренировать наставник Иманол Альгвасил.

    Как передает Report, 46-летний специалист всю тренерскую карьеру провёл в «Реале Сосьедад», сначала работая с молодёжной, а затем со второй командой клуба.

    Накануне руководство «Реала Сосьедад» уволило с поста главного тренера Эусебио Сакристана. Клуб из Сан-Себастьяна после 29-го тура чемпионата Испании занимает 15-е место в турнирной таблице и опережает идущий на 18-й строчке «Лас-Пальмас» на 12 очков.

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