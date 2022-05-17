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"Реал" согласовал условия контракта с Мбаппе

"Реал" согласовал условия контракта с Мбаппе Мадридский "Реал" согласовал условия личного контракта с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе.
Футбол
17 мая 2022 г. 00:28
Реал согласовал условия контракта с Мбаппе

Мадридский "Реал" согласовал условия личного контракта с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе.

Как передает Report со ссылкой на The Athletic, форвард еще не подписал соглашение с чемпионами Ла Лиги, и французский клуб пытается убедить 23-летнего игрока передумать.

Ранее Marca информировала, что "Реал" закрыл сделку по трансферу Мбаппе.

Так, "Королевский клуб" предложил французскому футболисту контракт с зарплатой в 40 миллионов евро в год после уплаты налогов с подписным бонусом в размере 180 миллионов евро. Ожидается, что соглашение будет рассчитано на пять лет.

В сезоне-2021/22 Мбаппе забил 36 голов и отдал 26 результативных передач в 45 матчах за ПСЖ. Контракт нападающего с парижанами действует до конца июня 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Mbappe "Real Madrid"lə şəxsi müqaviləsini razılaşdırıb

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