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"Реал" согласовал контракт с 16-летним бразильским футболистом

"Реал" согласовал контракт с 16-летним бразильским футболистом Испанский футбольный клуб "Реал" согласовал условия контракта с бразильским нападающим Эндриком.
Футбол
15 декабря 2022 г. 21:25
Реал согласовал контракт с 16-летним бразильским футболистом

Испанский футбольный клуб "Реал" согласовал условия контракта с бразильским нападающим Эндриком.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила пресс-служба клуба.

Игрок, которому в июле исполнилось 16 лет, сможет присоединиться к мадридской команде после достижения совершеннолетия - в июле 2024 года. До того времени он продолжит выступать за бразильский "Палмейрас". По данным издания Marca, сумма трансфера составила €35 млн, при достижении футболистом определенных результатов она может достичь €60 млн.

"Реал" не в первый раз заключает контракт с несовершеннолетними футболистами, которые впоследствии присоединяются к команде по достижении 18 лет. Ранее испанский клуб похожим образом заключил контракты с бразильцем Винисиусом и норвежцем Мартином Эдегором.

Эндрик является воспитанником "Палмейраса", в составе основной команды он выступает с лета 2022 года. В чемпионате Бразилии игрок провел семь матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. В составе молодежной команды (игроки не старше 20 лет) Эндрик стал обладателем молодежного Кубка Бразилии, в семи матчах игрок забил шесть голов, включая победный мяч в финале турнира.

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Версия на азербайджанском языке "Real Madrid" 16 yaşlı hücumçunu 72 milyon avroya transfer edib

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