​"Реал" снова вышел на первое место в Ла Лиге

Мадридский "Реал" дома обыграл "Мальорку" в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча, прошедшая на основном для второй команды «Реала» стадионе "Альфредо ди Стефано", завершилась со счетом 2:0.

Забитыми мячами в матче отметились Винисиус Жуниор (19-я минута) и Серхио Рамос (56). Рамос стал первым защитником с сезона-2006/07, который забил восемь или более голов в одном розыгрыше чемпионата. Последний раз это удавалось Эсекьелю Гараю (9), который на тот момент выступал за "Расинг".

"Реал" побеждает в четвертом матче подряд, в последний раз клуб терял очки 8 марта в гостевой встрече против "Бетиса" (1:2). "Реал" вернулся на первое место в турнирной таблице, в активе команды 68 очков, идущая на втором месте "Барселона" имеет одинаковое количество очков, но уступает по дополнительным показателям. "Мальорка" идет на 18-м месте с 26 очками, находясь в зоне вылета.

На 84-й минуте в составе "Мальорки" на поле вышел полузащитник Лука Ромеро. Он дебютировал в возрасте 15 лет и 219 дней, что стало рекордом для высшего дивизиона чемпионата Испании. Предыдущее достижение принадлежало футболисту "Сельты" Сансону. В декабре 1939 года он вышел на поле в возрасте 15 лет и 255 дней.