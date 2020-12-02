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"Реал" снова уступил "Шахтеру" в Лиге чемпионов

"Реал" снова уступил "Шахтеру" в Лиге чемпионов Донецкий "Шахтер" на своем поле обыграл мадридский "Реал" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Футбол
2 декабря 2020 г. 00:09
Реал снова уступил Шахтеру в Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" на своем поле обыграл мадридский "Реал" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча завершилась со счетом 2:0.

Забитыми мячами отметились Дентиньо (57-я минута), он вышел на поле на 25-й минуте матча, и Манор Соломон (82).

Напомним, что "Шахтер" в первом туре группового этапа в Мадриде одержал победу над "Реалом" со счетом 3:2.

В турнирной таблице группы В "Шахтер" вышел на второе место, набрав 7 очков, "Реал" с тем же количеством очков идет на третьей строчке.

Отметим, что позднее во вторник состоится другой матч этой группы, в котором мёнхенгладбахская "Боруссия" примет миланский "Интер".

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