"Реал" снова уступил "Шахтеру" в Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" на своем поле обыграл мадридский "Реал" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Донецкий "Шахтер" на своем поле обыграл мадридский "Реал" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча завершилась со счетом 2:0.

Забитыми мячами отметились Дентиньо (57-я минута), он вышел на поле на 25-й минуте матча, и Манор Соломон (82).

Напомним, что "Шахтер" в первом туре группового этапа в Мадриде одержал победу над "Реалом" со счетом 3:2.

В турнирной таблице группы В "Шахтер" вышел на второе место, набрав 7 очков, "Реал" с тем же количеством очков идет на третьей строчке.

Отметим, что позднее во вторник состоится другой матч этой группы, в котором мёнхенгладбахская "Боруссия" примет миланский "Интер".