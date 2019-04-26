​"Реал" сыграл вничью с "Хетафе" в матче чемпионата Испании по футболу

"Реал" и "Хетафе" со счетом 0:0 сыграли вничью в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла в Мадриде на стадионе "Хетафе" "Колисеум Альфонсо Перес".

Мадридский клуб продлил серию без поражений до четырех встреч, последний раз подопечные Зинедина Зидана проигрывали 3 апреля "Валенсии" (1:2). "Реал" впервые за пять матчей не смог обыграть "Хетафе" в гостях.

В турнирной таблице "Реал" занимает третье место, набрав 65 очков, "Хетафе" идет на четвертой строчке. В активе команды 55 очков.

В следующем матче мадридская команда в гостях сыграет с "Райо Вальекано" 28 апреля, "Хетафе" в этот же день в гостевом матче встретится с "Реал Сосьедадом".