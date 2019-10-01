​"Реал" сыграл вничью с "Брюгге" в матче Лиги чемпионов

Футболисты испанского "Реала" дома сыграли вничью с бельгийским "Брюгге" со счетом 2:2 в матче второго тура Лиги чемпионов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, дублем в составе "Брюгге" отметился Эммануэль Деннис (9-я и 39-я минуты), у "Реала" голы на счету Серхио Рамоса (55) и Каземиро (85). В перерыве в составе испанской команды произошла замена вратаря, вместо бельгийца Тибо Куртуа на поле вышел Альфонс Ареоля. В составе "Брюгге" на 85-й минуте был удален за вторую желтую карточку Руд Вормер.

Испанский клуб впервые в истории пропускает два и более гола в трех подряд домашних матчах в еврокубковых соревнованиях. В прошлом сезоне "Реал" проиграл дома в 1/8 финала Лиги чемпионов голландскому "Аяксу" (1:4), а до этого уступил ЦСКА в групповом этапе российскому ЦСКА (0:3).