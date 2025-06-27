"Реал" разгромил "Зальцбург" и вышел в плей-офф клубного чемпионата мира

Мадридский "Реал" разгромил австрийский "Зальцбург" в матче заключительного третьего тура группового раунда клубного чемпионата мира.

Мадридский "Реал" разгромил австрийский "Зальцбург" в матче заключительного третьего тура группового раунда клубного чемпионата мира.

Как передает Report, турнир проходит в США.

Матч группы Н состоялся в Филадельфии и завершился со счетом 3:0. Винисиус, Федерико Вальверде и Гонсало Гарсия поразили ворота австрийцев.

"Реал" набрал семь очков и вышел в 1/8 финала с первого места. В первом раунде плей‑офф команда Хаби Алонсо сыграет против «Ювентуса».

"Зальцбург" с четырьмя очками откатился на третье место, пропустив вперед саудовский "Аль‑Хиляль", который переиграл мексиканскую "Пачуку" со счетом 2:0.

"Аль‑Хиляль" вышел из группы со второй позиции и встретится с "Манчестер Сити" в 1/8 финала. Саудовцы стали единственной азиатской командой, вышедшей в плей‑офф. Для "Зальцбурга" турнир окончен.