"Реал" разгромил "Вильярреал" и вышел на первое место в Ла Лиге

Мадридский "Реал" разгромил "Вильярреал" со счётом 4:1 в матче 17-го тура испанской Примеры.

Мадридский "Реал" разгромил "Вильярреал" со счётом 4:1 в матче 17-го тура испанской Примеры.

Как сообщает Report , команды играли на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Хорхе Фигероа Васкесом.

На 25-й минуте Джуд Беллингем открыл счёт в матче, выведя "Реал" вперёд. Под конец первой половины, на 37-й минуте, Родриго удвоил преимущество "сливочных". На 55-й минуте игры Хосе Луис Моралес отыграл один мяч. Спустя девять минут Браим Диас вновь довёл преимущество "сливочных" до двух мячей. На 69-й минуте Лука Модрич сделал счёт разгромным. Гол Модрича так и остался последним в данной встрече, "Реал" одержал уверенную победу и поднялся на первую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании по футболу, набрав 42 очка.

"Сливочные" обошли "Жирону", у которой 41 очко, но есть игра в запасе. "Вильярреал" же располагается на 14-й позиции с 16 очками после 17 встреч.