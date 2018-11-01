"Реал" разгромил "Мелилью" в Кубке Испании в первом матче после ухода Лопетеги

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В первом матче 1/16 финала Кубка Испании «Мелилья» принимала «Реал».

Как сообщает Report, встреча проходила на стадионе «Мунисипаль Альварес Кларо» и завершилась уверенной победой мадридской команды со счётом 4:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Карим Бензема, Марко Асенсио, Альваро Одриосола и Кристо Гонсалес. Это первый матч «Реала» после увольнения с поста главного тренера команды Хулена Лопетеги. В роли исполняющего обязанности наставника мадридцев в этой встрече был аргентинский специалист Сантьяго Солари.

Ответный матч «Реал» и «Мелилья» проведут 5 декабря в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».