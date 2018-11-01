 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Реал" разгромил "Мелилью" в Кубке Испании в первом матче после ухода Лопетеги

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В первом матче 1/16 финала Кубка Испании «Мелилья» принимала «Реал». 

    Как сообщает Report, встреча проходила на стадионе «Мунисипаль Альварес Кларо» и завершилась уверенной победой мадридской команды со счётом 4:0.

    В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Карим Бензема, Марко Асенсио, Альваро Одриосола и Кристо Гонсалес. Это первый матч «Реала» после увольнения с поста главного тренера команды Хулена Лопетеги. В роли исполняющего обязанности наставника мадридцев в этой встрече был аргентинский специалист Сантьяго Солари.

    Ответный матч «Реал» и «Мелилья» проведут 5 декабря в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi