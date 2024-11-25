"Реал" разгромил "Леганес" и сократил отставание от "Барселоны"

Мадридский "Реал" в выездном матче 14-го тура испанской Ла Лиги разгромил "Леганес" и сократил от "Барселоны".

Мадридский "Реал" в выездном матче 14-го тура испанской Ла Лиги разгромил "Леганес" и сократил от "Барселоны".

Как сообщает Report , встречу на стадионе "Мунисипаль де Бутарке" в Леганесе судил Хавьер Альберола Рохас.

На 43-й минуте нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе открыл счет. Увеличил преимущество "сливочных" на 66-й минуте полузащитник Федерико Вальверде. Окончательный результат в игре на 86-й минуте установил хавбек Джуд Беллингем — 3:0.

После 13 сыгранных матчей "Реал" Мадрид располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 30 очков. "Леганес" после 14 игр занимает 14-е место, заработав 14 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании каталонская "Барселона", у которой 34 очка.