"Реал" разгромил "Барселону" и вышел в финал Кубка Испании

Мадридский "Реал" со счетом 4:0 на выезде обыграл "Барселону" в ответном матче полуфинала Кубка Испании по футболу. Встреча прошла в среду на стадионе "Камп Ноу".

Мадридский "Реал" со счетом 4:0 на выезде обыграл "Барселону" в ответном матче полуфинала Кубка Испании по футболу. Встреча прошла в среду на стадионе "Камп Ноу".

Как передает Report, забитыми мячами отметились Винисиус Жуниор (45+1-я минута) и Карим Бензема (50; 58, с пенальти; 81).

Первая встреча прошла в Мадриде и завершилась победой "Барселоны" со счетом 1:0. "Реал" и "Барселона" пять раз встречались в текущем сезоне. Матч первого круга чемпионата Испании выиграл "Реал" (3:1), во втором круге и Суперкубке Испании победила "Барселона" (2:1 и 3:0). "Реал" одержал самую крупную выездную победу над "Барселоной" с 1963 года, тогда мадридцы выиграли со счетом 5:1.

"Реал" впервые с 2014 года вышел в финал Кубка Испании, тогда команда из Мадрида в решающей игре со счетом 2:1 обыграла "Барселону". "Реал" 19 раз выигрывал турнир, рекордсменом по количеству трофеев является "Барселона" - 31. В прошлом году обладателем Кубка Испании стал "Бетис".