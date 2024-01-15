"Реал" разгромил "Барселону" и стал обладателем Суперкубка Испании

Мадридский "Реал" разгромил "Барселону" со счетом 4:1 в финале Суперкубка Испании.

Мадридский "Реал" разгромил "Барселону" со счетом 4:1 в финале Суперкубка Испании.

Как передает Report , встреча прошла на стадионе "Аль-Авваль Парк" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Счет в матче открыл на 7-й минуте Винисиус Жуниор, реализовав выход 1 на 1 и выведя "Реал" вперёд. Спустя три минуты бразилец удвоил преимущество "сливочных" в матче, оформив дубль. На 33-й минуте Роберт Левандовски великолепным ударом с лёту с радиуса штрафной отыграл один мяч. Вскоре, на 37-й минуте, в ворота "Барселоны" был назначен пенальти. Винисиус реализовал 11-метровый удар и оформил хет-трик.

Во втором тайме, на 64-й минуте, Родриго сделал счёт матча разгромным. Вскоре, на 71-й минуте защитник "Барселоны" Рональд Араухо получил вторую жёлтую карточку после фола на Винисиусе и покинул поле. Гол Родриго так и остался последним в данном матче.

Таким образом, "сливочные" взяли реванш за прошлогоднее поражение в финале турнира со счетом 1:3, тогда победу отпраздновала "Барса".