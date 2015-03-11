"Реал" пропустил четыре гола от "Шальке" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Мадридский "Реал" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, проиграв немецкому "Шальке" в ответном матче 1/8 финала турнира. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу клуба из Германии, но мадридцы прошли в следующий раунд благодаря победе в первой игре (2:0), информирует Report ссылаясь на Lenta.Ru.

В первом тайме команды забили друг другу по два мяча. В составе "Шальке" отличились Кристиан Фукс и Клас-Ян Хунтелаар, за "Реал" дважды забил Криштиану Роналду. Дубль позволил португальцу возглавить рейтинг лучших бомбардиров еврокубковых турниров за всю историю: теперь на счету футболиста 78 голов, что на два больше, чем у Лионеля Месси и Рауля.

В начале второй половины игры "Реал" вышел вперед благодаря голу Карима Бензема. Однако это не помогло мадридцам выиграть: в оставшееся время игроки "Шальке" забили два мяча усилиями Лероя Зане и Хунтелаара. Немецкий клуб победил, но в итоге покинул турнир из-за поражения в первой встрече со счетом 0:2.

Параллельно в Португалии состоялась игра между местным "Порту" и швейцарским "Базелем". Хозяева поля не оставили гостям шансов, забив четыре безответных мяча. По голу на свой счет записали Ясин Браими, Эктор Эррера, Карлос Касемиро и Венсан Абубакар. Первый матч, прошедший в Швейцарии, завершился со счетом 1:1. Таким образом, "Порту" оформил путевку в четвертьфинал ЛЧ.

Соперники команд в следующем раунде определятся по итогам жеребьевки.