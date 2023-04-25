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"Реал" проиграл середняку чемпионата Испании

"Реал" проиграл середняку чемпионата Испании Мадридский "Реал" на выезде встречался с "Жироной" в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу.
Футбол
25 апреля 2023 г. 23:38
Реал проиграл середняку чемпионата Испании

Мадридский "Реал" на выезде встречался с "Жироной" в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report, игра завершилась поражением "сливочных" со счетом 1:4.

В составе победителей покером отметился аргентинский форвард Валентин Кастельянос. У "Реала" забитые мячи на счету бразильца Винисиуса Жуниора и испанца Лукаса Васкеса.

После этого матча мадридский клуб продолжает занимать второе место в турнирной таблице Ла Лиги. В активе подопечных Карло Анчелотти 65 очков. "Жирона" набрала 44 балла и поднялась с 11-й на восьмую строчку.

В следующем туре "сливочные" на своем поле примут "Альмерию" (29 апреля), а "Жирона" в гостях померится силами с "Севильей" (1 мая).

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Версия на азербайджанском языке İspaniya La Liqası: "Real Madrid" səfərdə məğlub olub

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