"Реал" продлил контракт с Гаретом Бэйлом на пять лет

Баку. 24 Августа. REPORT.AZ/ Полузащитник футбольного клуба "Реал" Гарет Бэйл продлил контракт с испанской командой до 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщает итальянская газета Gazetta dello Sport.

По информации СМИ, годовая зарплата 27-летнего валлийца вырастет до €10 млн, столько же получает капитан команды Серхио Рамос.

Также сообщается о возможном продлении контракта с нападающим Криштиану Роналду, решение о заключении нового соглашения с португальцем будет принято в сентябре.

Бэйл перешел в испанский "Реал" из английского "Тоттенхема" в 2013 году за €101 млн, что стало самым дорогим трансфером в истории футбола на тот момент. Бэйл является двукратным победителем Лиги чемпионов и обладателем Кубка Испании сезона-2013/14. На минувшем чемпионате Европы Бэйл помог национальной команде Уэльса пробиться в полуфинал турнира, где валлийцы уступили сборной Португалии со счетом 0:2.