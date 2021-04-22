«Реал» продлил беспроигрышную серию  

Мадридский «Реал» разгромил «Кадис» в 31-м туре чемпионата Испании.
Голами отметились Бензема (30-я минута, пен. и 40) и Одриосола (33).
Отметим, что для правого латераля «Реала» А.Одриосолы гол стал первым в клубной карьере в официальных матчах.
Команда З.Зидана не проигрывает с 30 января – на протяжении 16 матчей. За это время у нее 12 побед и 4 ничьих.
«Реал» набрал 70 очков и лидирует в таблице Ла Лиги. В следующей игре, которая состоится 24 апреля, «Реал» встретится с «Бетисом», а «Кадис» сыграет в гостях против «Вальядолида».