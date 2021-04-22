О нас
Report Georgia
Аудио новости

«Реал» продлил беспроигрышную серию  

«Реал» продлил беспроигрышную серию   Мадридский «Реал» разгромил «Кадис» в 31-м туре чемпионата Испании.
Футбол
22 апреля 2021 г. 01:59
«Реал» продлил беспроигрышную серию  

Мадридский «Реал» разгромил «Кадис» в 31-м туре чемпионата Испании.

Как передает Report, матч завершился со счетом 3:0 в пользу «Реала».

Голами отметились Бензема (30-я минута, пен. и 40) и Одриосола (33).

Отметим, что для правого латераля «Реала» А.Одриосолы гол стал первым в клубной карьере в официальных матчах.

Команда З.Зидана не проигрывает с 30 января – на протяжении 16 матчей. За это время у нее 12 побед и 4 ничьих.

«Реал» набрал 70 очков и лидирует в таблице Ла Лиги. В следующей игре, которая состоится 24 апреля, «Реал» встретится с «Бетисом», а «Кадис» сыграет в гостях против «Вальядолида».

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
19 апреля 2021 г. 17:24
Минэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
ФотоМинэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
16 апреля 2021 г. 11:42
Суговушан: первый шаг к победе - ВИДЕО
Суговушан: первый шаг к победе - ВИДЕО
21 апреля 2021 г. 14:48
В Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
ФотоВ Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
16 апреля 2021 г. 12:35
Яшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
ФотоЯшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
17 апреля 2021 г. 13:56
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
16 апреля 2021 г. 20:36
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
16 апреля 2021 г. 09:57
Глава государства: Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах
Глава государства: Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах
21 апреля 2021 г. 01:06
В Азербайджане экс-финансист и его мать скончались в один день
В Азербайджане экс-финансист и его мать скончались в один день
15 апреля 2021 г. 17:52
Завтра в Баку будет 21 градус тепла
Завтра в Баку будет 21 градус тепла
15 апреля 2021 г. 13:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi