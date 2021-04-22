«Реал» продлил беспроигрышную серию

Мадридский «Реал» разгромил «Кадис» в 31-м туре чемпионата Испании.

Мадридский «Реал» разгромил «Кадис» в 31-м туре чемпионата Испании.

Как передает Report, матч завершился со счетом 3:0 в пользу «Реала».

Голами отметились Бензема (30-я минута, пен. и 40) и Одриосола (33).

Отметим, что для правого латераля «Реала» А.Одриосолы гол стал первым в клубной карьере в официальных матчах.

Команда З.Зидана не проигрывает с 30 января – на протяжении 16 матчей. За это время у нее 12 побед и 4 ничьих.

«Реал» набрал 70 очков и лидирует в таблице Ла Лиги. В следующей игре, которая состоится 24 апреля, «Реал» встретится с «Бетисом», а «Кадис» сыграет в гостях против «Вальядолида».