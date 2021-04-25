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"Реал" продлил беспроигрышную серию в Ла Лиге

"Реал" продлил беспроигрышную серию в Ла Лиге Мадридский "Реал" сыграл вничью с севильским "Бетисом" со счетом 0:0 в домашнем матче чемпионата Испании по футболу.
Футбол
25 апреля 2021 г. 01:15
Реал продлил беспроигрышную серию в Ла Лиге

Мадридский "Реал" сыграл вничью с севильским "Бетисом" со счетом 0:0 в домашнем матче чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, команда из столицы Испании не пропускает на протяжении трех матчей подряд.

Подопечные Зидана продлили беспроигрышную серию в национальном чемпионате до 13 матчей. Во всех турнирах "Реал" не проигрывает 17 встреч кряду.

В турнирной таблице "Реал" занимает второе место, набрав 71 очко после 33 матчей. В активе лидирующего "Атлетико" 73 балла после 32 игр. Третье место занимает "Барселона" с 68 очками после 31 матча.

В следующем туре чемпионата Испании "Реал" 1 мая примет "Осасуну". 27 апреля мадридский клуб в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов на своем поле сыграет с английским "Челси". "Бетис" после 33 матчей набрал 50 очков, в следующем туре, 2 мая, команда на выезде встретится с "Вальядолидом".

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