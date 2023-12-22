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"Реал" продлил беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 12 матчей

"Реал" продлил беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 12 матчей "Реал" не проигрывает в чемпионате Испании 12 матчей подряд.
Футбол
22 декабря 2023 г. 06:58
Реал продлил беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 12 матчей

Мадридский "Реал" не проигрывает в чемпионате Испании 12 матчей подряд.

Как передает Report, "сливочные" одержали девять побед и трижды сыграли вничью.

В матче 18-го тура чемпионата Испании "Алавес" принимал "Реал". Встреча прошла в Витории на стадионе "Мендисорроса" и завершилась победой гостей со счётом 0:1. Победный гол за "Реал" на 92-й минуте забил Лукас Васкес. Гости играли в меньшинстве с 54-й минуты после удаления Начо Фернандеса.

Королевский клуб набрал 45 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Столько же очков и у "Жироны", которая занимает второе место. "Алавес", в свою очередь, находится на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 16 очков.

В следующем туре чемпионата Испании "Алавес" встретится с "Реалом Сосьедад", а "Реал" проведёт матч с "Мальоркой". Матчи пройдут 2 и 3 января соответственно.

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Версия на азербайджанском языке “Real Madrid” İspaniya çempionatında məğlubiyyətsizlik seriyasını 12 matça çatdırıb

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