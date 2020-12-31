"Реал" прервал серию из пяти побед в чемпионате Испании

Мадридский футбольный клуб "Реал" сыграл вничью с "Эльче" в матче 16-го тура чемпионата Испании.

Мадридский футбольный клуб "Реал" сыграл вничью с "Эльче" в матче 16-го тура чемпионата Испании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе "Реала" голом отметился Лука Модрич (20-я минута), за "Эльче" с пенальти забил Фидель (52).

"Реал" прервал серию из пяти побед в рамках чемпионата. На счету команды Зинедина Зидана 33 очка после 16 матчей и второе место в турнирной таблице. "Эльче" набрал 16 очков за 14 игр и располагается на 15-м месте.

В следующем туре "Реал" 2 января дома сыграет с "Сельтой", "Эльче" 3 января приедет в гости к "Атлетику".