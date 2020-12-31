О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Реал" прервал серию из пяти побед в чемпионате Испании

"Реал" прервал серию из пяти побед в чемпионате Испании Мадридский футбольный клуб "Реал" сыграл вничью с "Эльче" в матче 16-го тура чемпионата Испании.
Футбол
31 декабря 2020 г. 02:55
Реал прервал серию из пяти побед в чемпионате Испании
Фидель

Мадридский футбольный клуб "Реал" сыграл вничью с "Эльче" в матче 16-го тура чемпионата Испании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе "Реала" голом отметился Лука Модрич (20-я минута), за "Эльче" с пенальти забил Фидель (52).

"Реал" прервал серию из пяти побед в рамках чемпионата. На счету команды Зинедина Зидана 33 очка после 16 матчей и второе место в турнирной таблице. "Эльче" набрал 16 очков за 14 игр и располагается на 15-м месте.

В следующем туре "Реал" 2 января дома сыграет с "Сельтой", "Эльче" 3 января приедет в гости к "Атлетику".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Ученый: Лечение Фавипиравиром не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
Ученый: Лечение "Фавипиравиром" не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
30 декабря 2020 г. 12:26
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
28 декабря 2020 г. 16:51
Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
ФотоОскандалившаяся директор бакинской школы уволена
28 декабря 2020 г. 14:24
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
26 декабря 2020 г. 12:01
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
25 декабря 2020 г. 17:54
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
25 декабря 2020 г. 16:11
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 15:33
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
24 декабря 2020 г. 15:17
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
24 декабря 2020 г. 13:20
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
23 декабря 2020 г. 14:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi