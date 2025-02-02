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"Реал" прервал 31-матчевую голевую серию в выездных играх Ла Лиги

"Реал" прервал 31-матчевую голевую серию в выездных играх Ла Лиги Мадридский "Реал" уступил каталонскому "Эспаньолу" в выездном матче чемпионата Испании сезона-2024/2025 со счетом 0:1.
Футбол
2 февраля 2025 г. 14:13
Реал прервал 31-матчевую голевую серию в выездных играх Ла Лиги

Мадридский "Реал" уступил каталонскому "Эспаньолу" в выездном матче чемпионата Испании сезона-2024/2025 со счетом 0:1.

Как сообщает Report, таким образом, команда Карло Анчелотти прервала 31-матчевую голевую серию в гостевых встречах Ла Лиги.

Отметим, это вторая самая длинная подобная серия за 10 лет. В период с января 2016 по октябрь 2017 года "сливочные" забивали хотя бы один мяч в 35 выездных матчах подряд.

На данный момент мадридский "Реал" занимает первую строчку в турнирной таблице испанской Ла Лиги, имея в своем активе 49 очков после 22 сыгранных матчей. В то же время "Эспаньол", набрав 23 очка, располагается на 17-й позиции

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Версия на азербайджанском языке "Real"ın 31 oyunluq qol seriyası başa çatıb

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