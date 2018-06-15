"Реал" представил Лопетеги в качестве нового главного тренера

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Сегодня, 14 июня, состоялась презентация Хулена Лопетеги в качестве нового главного тренера «Реала».

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.

51-летний специалист подписал соглашение, которое будет рассчитано на три года.

Ранее «Реал» возглавлял Зинедин Зидан, который в конце мая объявил о решении покинуть пост.

Лопетеги, в свою очередь, занимал пост главного тренера сборной Испании и готовился выступить с ней на чемпионате мира–2018, однако руководство федерации футбола страны осталось недовольно, что специалист не оповестил о факте переговоров с «Реалом», и отправило его в отставку накануне старта мирового первенства. Место Лопетеги занял бывший футболист испанской сборной Фернандо Йерро.