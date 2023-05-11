"Реал" предпримет новую попытку по подписанию Мбаппе

"Реал" намерен побороться за форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе в предстоящее трансферное окно,

"Реал" намерен побороться за форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе в предстоящее трансферное окно,

Как передает Report , об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, мадридский клуб не остановится на подписании полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема и приложит максимум усилий для приобретения Мбаппе.

Сообщается, что "Реал" хочет построить молодую команду, способную со временем стать гегемоном на европейской арене. В то же время "ПСЖ" не намерен продавать Мбаппе, так как видит в нападающем главного лидера на долгие годы.

В текущем сезоне на счету форварда 39 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах, в которых он отметился 36 голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с парижским клубом действует до конца июня 2025 года.