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    "Реал" потерпел поражение от "Леганеса", тем самым завершив выступления в Кубке Испании

    Королевский клуб проиграл у себя дома

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В Мадриде состоялась ответная встреча «Реала» и «Леганеса» на четвертьфинальной стадии Кубка Испании. После победы в первом матче с минимальным счётом хозяева «Сантьяго Бернабеу» потерпели поражение со счётом 1:2.

    Как передает Report, на 31- минуте Хавьер Эрасо вывел гостей вперёд отличным ударом с дальней дистанции. На старте второго тайма Карим Бензема сравнял счёт, на 55-й минуте Габриэл забил второй, ставший победным гол «Леганеса».

    Таким образом, по итогам четвертьфинальной серии выход в следующую стадию турнира оформила команда из Леганеса.

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