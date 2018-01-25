"Реал" потерпел поражение от "Леганеса", тем самым завершив выступления в Кубке Испании

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В Мадриде состоялась ответная встреча «Реала» и «Леганеса» на четвертьфинальной стадии Кубка Испании. После победы в первом матче с минимальным счётом хозяева «Сантьяго Бернабеу» потерпели поражение со счётом 1:2.

Как передает Report, на 31- минуте Хавьер Эрасо вывел гостей вперёд отличным ударом с дальней дистанции. На старте второго тайма Карим Бензема сравнял счёт, на 55-й минуте Габриэл забил второй, ставший победным гол «Леганеса».

Таким образом, по итогам четвертьфинальной серии выход в следующую стадию турнира оформила команда из Леганеса.